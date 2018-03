"Auto presa a bottigliate: passanti schivati per un soffio dal guidatore impaurito"

Lo raccontano oggi sulla Gazzetta in edicola anche un padre e una figlia: il racconto di chi, arrivato in treno in stazione, è finito suo malgrado in mezzo a una rissa a bottigliate tra extracomunitari. E altri particolari li aggiunge un lettore che in via Monte Altissimo risiede. E parla di quel gruppo di persone "che ha preso a bottigliate e mazzate un'auto: il guidatore, spaventato, ha cominciato a zigzagare rischiando di investire pedoni che si scansavano, fino ad schiantarsi contro un'altra auto ma comunque riuscendo a ripartire e sfuggire, inseguito dal gruppo". "E meno male che hanno trovato solo bottiglie comodamente recuperabili dalle due campane in via Monte Altissimo...", aggiunge.

Poi arriva l'amarezza di chi assiste regolarmente a ciò che accade nel piazzale: "Bene, quindi Prefetto e Questore che si fa? Continuate a venire ogni tanto con le sirene sul tetto dell'auto? O cominciate ad indagare e fare qualcosa di serio e definitivo? Questo episodio deve costituire il momento di un cambio di atteggiamento e di strategia da parte vostra. Senza deroghe, senza se e senza ma".