Massimiliano ci invia questa foto con un vecchio frigorifero trasformato in un punto di scambio per il book crossing

Si tratta dello scambio di libri tra chi la passione per la lettura e la passione per la condivisione. L'idea è di lasciare libri in giro affinché possano essere ritrovati e quindi letti da altre persone, ed eventualmente possano commentarli e farli proseguire nel loro viaggio