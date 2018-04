Rifiuti, al peggio non c’è limite...

Ci scrive un lettore esasperato testimoniando l'ennesimo uso indiscriminato delle strade per disfarsi di ogni tipo di oggetti:

"Siamo, purtroppo, abituati a questo tipo di cronaca - ci scrive -, ma questa le supera veramente tutte. Siamo, ovviamente, a Parma, in via Digione, fronte civico 13: un mobile da soggiorno (o forse un armadio), bottiglie (a terra, sia chiaro), rifiuti indifferenziati e, udite, udite, scarpe e ciabatte in gran quantità. Vergognatevi. Che siate parmigiani, stranieri, bianchi o neri: vergogna.