Intorno alle 12,30 rissa fra due ragazze in borgo Marodolo. Chi c'era racconta di bottiglie di birra che volavano. Una di queste - come racconta la foto del lettore Massimo Mari - ha infranto il portone di vetro dell'ingresso del palazzo in borgo Marodolo 2. Capannello di curiosi, e qualcuno di loro ha chiamato le forze dell'ordine.