Un gazzareporter segnala la scarsa disponibilità di servizi igenici pubblici in centro. "Quelli situati in Ghiaia - scrive - sono in cattive condizioni di manutenzione, nel reparto donne su 6 disponibili solo due sono funzionanti e quello per i disabili è rotto. La persona che ha il compito di pulirli ha riferito che sono mesi che i bagni sono in quella condizione nonostante ne abbiano data comunicazione al Comune senza nessun intervento. Inoltre manca il cartello con l'orario di apertura e chiusura".