Un'immagine inusuale per questa stagione, il Parco Ducale deserto, chiuso per motivi di sicurezza. Lo fotografa il lettore Massimo Mari.

Il provvedimento di chiusura per questa mattina è stato deciso dopo ciò che è successo ieri, con la caduta di un albero davanti al Palazzo ducale e il ferimento di una ciclista che stava passando in quel punto. Si sono svolti accertamenti per verificare che non ci siano altri alberi e rami pericolanti.