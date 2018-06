"Anche per gli strajè è San Giovanni": foto dalla Germania

Il lettore Valerio invia queste foto e scrive: "Per lavoro siamo in Germania, mia moglie, io, Ambra e Lorenzo. Per San Giovanni, mio figlio Lorenzo, giovane padawan cuoco alle prime armi (14 anni) si sta adoperando per fare i tortelli rigorosamente con la pasta tirata a mano sotto l'occhio vigile di mamma. Da bravo parmense, la serata sarà completata con una grigliata e tutta la squadra di lavoro. Tra Austria, Polonia, Romania, Russia e un pizzico di Sicilia, e ovviamente Parma, saremo più i 20. Sarà una serata splendida".

