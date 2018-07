Dopo il nubifragio di giovedì scorso, la zona di Salsomaggiore e Tabiano ieri è stata colpita di nuovo dal maltempo, con vento forte e allagamenti. In viale Alle Terme a Tabiano l'acqua ha raggiunto i 15 centimetri.

La lettrice Linda invia le foto che pubblichiamo: a Salso, in via Costa, un albero è caduto su un'auto. I vigili del fuoco di Fidenza sono intervenuti, rimuovendo l'albero. "È stato lodevole l'intervento dei vigili del fuoco - spiega la lettrice - i quali hanno provveduto a mettere in sicurezza l'albero caduto garantendo un normale deflusso della viabilità".

