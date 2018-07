Il lettore Mattia ci manda queste foto e commenta:

"Le statue del Parco Ducale non sembrano godere di ottima salute: sono evidenti i segni del tempo trascorso dall’ultimo intervento di ripulitura. Stessa situazione per i vasi che si ergono in altre aree del parco. Compromessi anche alcuni faretti dell’impianto di illuminazione delle statue e dei vasi".

