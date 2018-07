"Prove di bus elettrico in città"

Il lettore Gabriele invia queste foto e spiega: "Sono riuscito a fotografare in viale Pier Maria Rossi, dopo averlo visto già nella prima parte della mattinata in zona stadio, il bus 100% elettrico in prova per le strade cittadine. Una Parma che si avvicina sempre più al mondo della mobilità elettrica e sostenibile".

