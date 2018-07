Piante troppo grandi, disagi e pericoli in via Brennero: la foto di una lettrice

La lettrice Elisabetta ssegnala un problema in via Brennero: chiede con "assoluta urgenza" "un intervento almeno per liberare la strada dall’ingombro delle piante e riportare la carreggiata alle dimensioni legali. Ricordo che a sinistra ci sono le righe blu e che l’ingresso da via Europa è interdetto, pertanto i camion che devono ritirare e consegnare" in una ditta della zona non riescono a passare. "Se poi per loro sventura dei pedoni si trovano a transitare su via Brennero non hanno spazio dove camminare in sicurezza".

