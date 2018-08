Camminate nei boschi e tuffi nei ruscelli: due giorni di divertimento in Lunigiana con il Cai - Foto

Due giorni di camminate e tanto divertimento nei boschi della Lunigiana. E' l'iniziativa organizzata dal Cai di Parma sabato 4 e domenica 5 agosto.

Riceviamo e pubblichiamo alcune foto con il racconto di una partecipante: "Il gruppo si è accampato a Mulazzo, nel parco dei Donatori di sangue. Tirate le tende abbiamo fatto una mega grigliata, poi siamo andati a fare una passeggiata sperando di incontrare qualche animale notturno. E' stato emozionante, soprattutto per i bambini. Abbiamo passato la notte in tenda e, dopo colazione, siamo ripartiti in auto per raggiungere Bagnone. Da lì abbiamo cominciato a salire: attraverso piccoli boghie e boschi siamo arrivati a un ruscello, dove abbiamo sostato e fatto il bagno. Adulti e bimbi si sono divertiti un sacco fra tuffi e immersioni. Tutto in estrema sicurezza e sotto l'occhio vigile delle guide del Cai".

