Rifiuti ingombranti abbandonati in via Volturno

La segnalazione di un lettore: "Da venti giorni questa carcassa di armadietto da spogliatoio in lamiera giace appoggiato alla transenna del canale in via Volturno in zona campo da baseball. A proteggere anziani e bambini dall’infortunio un possente nastro bianco e rosso di nylon. Quando verrà data dignità alla zona e rimosso questo scempio? Ricordo che trentanove anni fa esatti (notte tra il 18 e 19 Maggio) questa parte di quartiere fu alluvionata a causa di detriti che ostruirono il canale più a monte"

