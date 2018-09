La situazione "rifiuti" questa mattina alle 6.45 circa in via Doberto Tesoro angolo via Trieste, dietro alle campane del vetro ci sono rifiuti di ogni genere.

Niente di nuovo in via Ognibene, a fianco della scuola elementare Rodari: rifiuti di ogni genere e natura a fianco del contenitore del verde. Comodo per i bambini che si apprestano a tornare a scuola elementare e alla scuola dell'infanzia fare lo slalom da cumuli di rifiuti!