Rudo a gogò!

Siamo all'inizio di viale Mentana, innanzi al civico 4, per chi non lo sapesse a Parma, contrariamente dagli altri comuni la numerazione pari corre sul lato sinistro delle strade, partendo dalla strada più 'importante', che in questo caso è via Repubblica e piazzale Vittorio Emanuele II. Questo spettacolo non mi è nuovo ma oggi, al rientro in città mi ha colpito particolarmente. È vero che Casa e il sindaco sono impegnati in cose più importanti, ma Pizzarotti ha l'abitazione ad un centinaio di metri da questo luogo. Cordialmente PS.: oggi venerdì la carta dovrebbe essere stata raccolta in prima mattina, per il vetro lo lasciamo al buon cuore dei cittadini.