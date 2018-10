Auto si "gira" in Tangenziale Sud nel primo pomeriggio: incidente o contromano?

Una gazzareporter ci invia una foto, scattata nel primo pomeriggio all'altezza della Tangenziale Sud, non lontano dall'uscita per via Traversetolo. Un'auto "girata" rispetto al normale senso di marcia, pare dai segni sul bordo stradale, dalla terra sulla carreggiata, dopo un incidente. Non è scartata nemmeno l'ipotesi che il conducente abbia imboccato la Tangenziale in senso opposto al senso di marcia. Fortunatamente senza conseguenze.