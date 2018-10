Viale Mentana, storie di (stra) ordinaria maleducazione e... pericolo

Viale Mentana è una delle migliori ciclabili, ma come segnala un Gazzareporter c'è chi non si cura della sicurezza (e delle norme del codice della strada) con la vettura ferma in strada, che occupa comunque lo spazio dedicato alle manovre delle vetture parcheggiate. Questo mette in pericolo il ciclista (con un bimbo dietro, almeno con il casco) che è costretto a mettersi al centro della strada per evitarla. Anche se il ciclista stesso (non usando la pista ciclabile), "sfida la fortuna con un bambino sul seggiolino posteriore, indefesso" proprio sulla strada.