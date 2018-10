Il lettore Pier Luigi invia questa foto e spiega: "Passando sotto i Portici del grano mi sono accorto che una persona si allontanava dal totem con una biro in mano. Non so se abeva avuto il tempo di scrivere tutto questo schema sconclusionato o solo il trattino più nero. Però rimane il fatto che chi ha scritto non lo ha fatto in poco tempo e siamo in prossimità della fermata dei bus. Nessuno ha visto?!".

Scarica l'app Gazzareporter per inviarci foto e video! (disponibile su App Store e Google Play): clicca qui