La prima neve su Parma e gli aerei a bassa quota sulla città: le foto premiate

Le case dell'Oltretorrente, la neve, il cielo che si specchia nell'acqua: la foto della lettrice ValeTesti» è la vincitrice di «Curiosità parmigiane», iniziativa dedicata ai lettori che usano l'app Gazzareporter (scaricabile gratis da App Store e Google Play). «ValeTesti» vince un mese di abbonamento a Gweb+, per leggere gli articoli a pagamento sul nostro sito. Ora è il momento di «Auguri parmigiani»: mandate le vostre foto con l'app, per «raccontare» Parma e provincia in questo periodo natalizio. In palio c'è sempre un mese di abbonamento a Gweb+. Lo stesso che vincono due lettrici per la serie «La cronaca dei lettori» (che prosegue): Annalisa e «Loribo» hanno inviato foto e video degli aerei in volo a bassa quota sulla città il 2 dicembre.

