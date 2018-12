"E successo alle 19,30 in viale Milazzo - ci scrive il nostro lettore Massimo Mari - l'auto proveniva da ponte Italia ed ha imboccato il viale contromano, clacson e lampeggiate per convincerla a tornare sulla "retta via" facendo inversione a u". "Un po' di panico ma tutto è finito bene", conclude il nostro lettore.