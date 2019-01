Incidente con pirata della strada in viale Mentana Le foto

Un gazzareporter ci segnala sia un incidente, quanto la pericolosità di viale Mentana in prossimità di via San Fermo della battaglia. L'incidente, brutto, viste le foto, fortunatamente (per quanto segnalato) non ha avuto feriti se non, purtroppo, gli evidenti danni alle vetture coinvolte. Dell'auto che ha provocato i danni non c'è traccia. La domanda del gazzareporter è: "Ma perché non creare un dissuasore al posto del passaggio ciclopedonale prima della curva?". E anche: "E perché non cambiare senso di marcia in via San Fermo della battaglia?".