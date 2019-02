Fiumi in piena: in azione le casse d'espansione di Marano e Montecchio. Foto dei lettori

Con il maltempo, il personale Aipo è impeganto nel monitoraggio dei fiumi ingrossati fra le province di Parma e di Reggio Emilia e sono entrate in funzione le casse di espansione di Marano e di Montecchio.

"Sui corsi d’acqua che hanno subito gli innalzamenti maggiori – Taro, Parma, Enza – sono state attuate tutte le azioni di monitoraggio e verifica delle arginature e delle altre opere idrauliche - fa sapere Aipo -. L’evento di piena del bacino Parma-Baganza ha richiesto un importante sforzo tecnico di gestione ed ottimizzazione della cassa di espansione del torrente Parma a Marano. Sulla base dello scenario d’evento previsto, si è infatti valutata la necessità di ridurre al minimo la criticità nel tratto vallivo in corrispondenza delle sezioni maggiormente critiche dell’abitato di Colorno. Si è quindi operata da parte di AIPo una temporanea chiusura delle paratoie della cassa, con il conseguente invaso di circa 6 milioni di metri cubi d’acqua.

Anche le casse di espansione del torrente Enza a Montecchio (il cui invaso, come noto, non è regolabile ma avviene al raggiungimento di una determinata quota di piena) sono entrate in funzione".

C'è «ancora criticità molto alta sui fiumi del Reggiano, del Modenese e di Bologna». Lo ha detto all'agenzia Ansa Maurizio Mainetti, direttore dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile. «C'è attenzione - ha sottolineato - Ci sono state alcune frane e dissesto in Appennino».

