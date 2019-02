Frecciarossa in stazione a Fidenza: guasto al treno, passeggeri trasferiti

Un Frecciarossa è arrivato questa mattina in stazione a Fidenza. La foto è stata inviata dal lettore YoYo, che commenta: "Presenza decisamente insolita in stazione".

Si tratta del Frecciarossa 9619 diretto a Roma che questa mattina ha avuto un guasto. Come confermato dalle Ferrovie, il treno è stato così fatto arrivare a Fidenza, da dove i passeggeri (circa un centinaio) sono ripartiti con un altro convoglio.

