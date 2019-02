Viale Mentana, quel parcheggio accessibile solo ai più...spregiudicati - Le foto

In viale Mentana, all’angolo con via Del Prato, c’è uno stallo di sosta a pagamento che il più delle volte è vuoto. Non sempre, però: qualche volta un’auto riesce a raggiungerlo. È arduo arrivarci per via di tre ostacoli fissi che impediscono l’accesso: un albero, una cassetta elettrica stradale e un palo della luce. Per gli automobilisti «spregiudicati», però, c’è una possibilità: entrare dalle strisce pedonali all’inizio di via Del Prato, percorrere qualche metro di marciapiede e, quindi, «accomodarsi». L’uscita, probabilmente, è più difficoltosa: in retromarcia, bisogna fare attenzione alle auto che, da viale Mentana, svoltano a destra in via Del Prato. Della serie: «Nelle strade di Parma si può vedere di tutto».