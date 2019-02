Via Digione: campane di vetro o...carrozziere? - Le foto

Una nostra gazzareporter ci scrive, documentando la segnalazione di una costante fenomeno di maleducazione in via Digione con alcune foto.

Salve, leggo con approvazione che il nostro quotidiano è sensibile al "disfacimento" della bellezza della nostra città...

Sono a segnalarvi , dopo innumerevoli episodi , la situazione in via Digione incrocio via Musini.

I contenitori del vetro vengono scambiati per discarica...ogni giorno viene lasciato di ogni: mobili, pezzi di auto, cibo avariato, con notevole degrado di una ex isola felice.

Da tempo sollecito anche una soluzione alternativa di collocamento delle stesse campane della raccolta, chiedendo di riposizionarle dove erano prima: davanti ad un magazzino in disuso. Così facendo si eviterebbero rumori a tutte le ore al condominio...naturalmente dal Comune non ho ricevuto nessuna risposta...VI PREGO segnalate almeno VOI la situazione di disagio che comporta l'abbandono di ogni davanti al condominio stesso.