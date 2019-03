La foto è stata scattata da un lettore intorno alle 6.20 alla rotatoria della tangenziale all'altezza di via Spezia. E mostra una macchina finita contro il guardrail: nessuno a bordo e nessuna segnalazione dell'ostacolo per gli altri automobilisti. Cosa sia accaduto è in via di ricostruzione da parte della Polizia municipale, che ha provveduto a rimuovere il veicolo dopo le segnalazioni arrivate al centralino.