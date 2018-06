Ronaldo fa sostituire il suo busto all'aeroporto di Madeira

Il busto in bronzo di Cristiano Ronaldo esposto all’aeroporto di Madeira intitolato al fuoriclasse è stato rimpiazzato – nella massima discrezione – venerdì scorso, su richiesta del suo entourage. Lo ha riportato la stampa locale. “Questo busto è meglio dell’altro, è quello che tutti pensano”, ha dichiarato Hugo Aveiro, fratello del cinque volte Pallone d’Oro, al quotidiano regionale Diario de Noticias da Madeira. “Uno scultore spagnolo ha offerto questo nuovo busto (…) e così abbiamo deciso di fare il cambio”, ha precisato. Il primo busto fu presentato nel 2017 durante una cerimonia organizzata per ‘ribattezzare’ l’aeroporto di Madeira in onore del campione di Funchal, capitale di questo arcipelago che si trova al largo delle coste marocchine e subito bersagliato da un'ondata di ironia e scherno.