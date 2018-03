Isola dei famosi, Francesco Monte e Paola Di Benedetto svelano la loro storia a Verissimo

Francesco Monte e Paola Di Benedetto escono allo scoperto e parlano della loro storia d'amore a Verissimo, su Canale 5. Durante il programma condotto da Silvia Toffanin, i due ex naufraghi hanno spiegato di essersi parlati molto sull'isola, toccando argomenti personali, e il primo bacio è avvenuto dietro una palma, lontano dagli "occhi indiscreti" delle telecamere. "Lunedì io e Francesco ci siamo visti. E' scattato un lungo abbraccio", ha detto Paola, che conferma: continua a vedere Francesco e la coppia prende le cose... "come vengono". Lui ha rivelato a Silvia Toffanin: "Dopo tutto quello che è successo alla fine una gioia è arrivata". Dopo un mese di lontananza, Paola gli mancava. E lei assicura che era reciproco.

FOTO E MESSAGGI SUI SOCIAL. Pubblicano foto e lanciano messaggi sul loro legame, Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Gli ex "naufraghi" dell'Isola dei famosi. Ecco un paio di scatti tratti da Instagram.

Scrive Monte a commento della sua ultima foto con Paola: non so cosa succederà e dove arriveremo, ma sicuramente ho deciso di vivermi questa nostra conoscenza e queste nostre sensazioni in totale libertà e serenità, ascoltando dentro di me ciò che oggi mi fa star bene... ad oggi mi fai star bene Te...

Paola Di Benedetto commenta una foto che ritrae Monte mentre manda un bacio alla tv mentre l'ex naufraga interviene a Verissimo: È proprio quando non le cerchi che le cose belle arrivano...