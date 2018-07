Questa sera si elegge Miss Parma: guarda le candidate (ma è possibile iscriversi ancora)

Miss Parma puoi essere tu! Mancano poche ore all’appuntamento con la bellezza della tappa parmigiana di Miss Italia. Palco e passerella sono già pronti all’Euro Torri per attendere le falcate delle aspiranti reginette che, questa sera dalle ore 20, si contenderanno l’ambita fascia.

Un vero e proprio spettacolo con balletti, cambi d’abito, interviste con il pubblico e l’immancabile sfilata in costume: questo il tradizionale repertorio proposto dallo storico concorso di bellezza capace tuttavia di rinnovarsi ogni anno. Teatro dell’evento il centro commerciale di via San Leonardo che ancora una volta lega il suo nome a quello di Miss Italia per individuare la più bella del reame. A presentare la serata oltre alla giornalista di moda Nicole Fouquè, un volto noto e amatissimo dello spettacolo: il bellissimo Luca Onestini, secondo classificato al Grande Fratello. C’è chi sogna in grande puntando direttamente alle passerelle più prestigiose indossando abiti di stilisti internazionali e chi invece ambisce al cinema: i sogni delle ragazze di Miss Italia non cambiano mai ma oggi hanno più consapevolezza. Tante le domande di partecipazione che sono arrivate al talent scout Marco Pellegrini, agente regionale del concorso con l’associazione Gym Events. Ma c’è ancora una possibilità di partecipare perché le iscrizioni sono ancora aperte. Basta andare sul sito www.missitalia.it e compilare il modulo oppure telefonare a 346.3532874. Luci accese dalle 20 per poi attendere fino alle 21,30 circa quando si conoscerà il nome di colei che sarà la nuova Miss Parma 2018. In occasione del concorso e dell’inizio dei saldi, Euro Torri terrà aperto il centro fino alle 22,30 per una serata tra shopping e bellezza.