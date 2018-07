Vip e fake news, quando la bufala corre sul web: e c'è ci casca Gallery

David Bowie diventa Davide Bovini, i Pink Floyd sono 4 ex parlamentari dove Roger Waters è Ruggiero Acquina, Leonardo Di Caprio è Leonardo Dipecora, Ozzie Osbourne diventa addirittura una donna, Ezzia Asburga. Tra vitalizi, agi in barba ai contribuenti o sopprusi, su facebook tra fake news e scherzo ci sarebbe da sorridere nel leggere come il Duca Bianco, semplicemente duca sarebbe il nipote di un ex senatore che da 30 anni prende i soldi destinati allo zio. Ciò che lascia perplessi e sconcertati sono i commenti, tra chi è indignato e chi chiede l'intervento della giustizia contro queste ingiustizie c'è anche comunque chi "smaschera" la "bufala/scherzo".