Valeria Marini nuda a Porto Cervo... in attesa di Temptation Island Vip

Valeria Marini pubblica foto senza veli su Instagram e fa il pieno di "like". Sul suo profilo ufficiale, ieri la Marini ha pubblicato una sensuale foto che la ritrae in posa, nuda, a Porto Cervo e nel giro di 24 ore ha superato i 52mila "like".

La Marini si rilassa in vacanza prima dei prossimi impegni televisivi. Come anticipato nei giorni scorsi dal settimanale Chi, parteciperà infatti a Temptation Island Vip assieme al compagno Patrick Baldassarri. Nel cast della trasmissione potrebbero rientrare, inoltre, Stefano Bettarini (ex marito di Simona Ventura) con l'attuale compagna Nicoletta Larini.