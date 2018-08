Santamaria-Barra, foto hot che Instagram rimuove (tra le polemiche)

L’attore Claudio Santamaria, ha pubblicato una foto insieme alla moglie, la giornalista Francesca Barra: l'immagine ritrae i due completamente nudi, i due corpi molto vicini e sfumati nei contorni. Una fotoche ha suscitato polemiche sul web e per questo è stata poi rimossa dai social. La coppia è insieme dal 2016, dopo aver avuto rispettivamente uno e tre figli da precedenti relazioni. Dopo un solo anno d’amore, i due si sono sposati una prima volta in America nel novembre 2017. Due settimane fa, invece, hanno celebrato le nozze-bis in Italia, a Policoro.