Il Grande Fratello Vip che partirà a settembre promette interessanti novità per chi ama il gossip. In base a indiscrezioni pubblicate da Spy e diventate virali sul web, nel cast dovrebbero esserci, tra gli altri, Barbara De Rossi, Le Donatella (una delle quali è Silvia Provvedi, fino a poco tempo fa fidanzata con Fabrizio Corona), Francesco Monte (ex tronista e uno dei discussi protagonisti dell'Isola dei famosi 2018), il cantante Ivan Cattaneo, la showgirl ed ex Velina di Striscia la Notizia Miriana Trevisan, il campione di judo Fabio Basile e anche la showgirl Giulia Salemi. Si vedrà fra circa un mese se le indiscrezioni saranno confermate.