Belen: auguri via Instagram a Iannone

Andrea Iannone ha compiuto 29 anni e con un post su Instagram gli sono arrivati gli auguri di Belen Rodriguez. Sui social non è mancato un pensiero pubblico (con numerosi messaggi dei follower) per il pilota.



Scrive la showgirl postando una foto della coppia:

Feliz cumpleaños a te, e che ogni cosa possa essere come tu desideri...... meriti tutto il meglio di tutto, già sai.... @andreaiannone #auguri

Ecco alcune foto tratte dai profili Instagram di Belen Rodriguez e Andrea Iannone.