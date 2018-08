Michelle Hunziker rifà la copertina 20 anni dopo: è boom di "like"

Michelle Hunziker si rimette nella stessa posa di vent'anni fa e pubblica su Instagram un "remake" della copertina. In un post sul social network, la showgirl pubblica una foto doppia e spiega:

Questo costume me l’aveva regalato il mitico Frank 20 anni fa...un bellissimo ricordo perché proprio con questo Bikini di Jeans facemmo la nostra primissima copertina di @tvsorrisi...è stato l’inizio di un emozionante cammino lavorativo che abbiamo fatto insieme per tanti anni ed un amicizia profonda...ho ritrovato il costume e ho “provato” a riprodurre lo scatto di Rino Petrosino qui in vacanza 20 anni dopo... #throwback#ricordi #summer pic by @therealtrussardigram

L'idea di Michelle Hunziker è stata apprezzata dal pubblico: in un giorno ci sono oltre 250mila "like" e più di 3mila commenti.