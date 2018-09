Fedez-Ferragni: party scatenato a Noto, oggi il matrimonio

Luci rosse soffuse, nel soffitto e nel pavimento petali di rose, alla console Benny Benassi tra i dj più popolari al mondo, la sala barocca di Palazzo Nicolaci trasformata per una notte in una mega pista da ballo, ospiti scatenati attorno a Fedez e Chiara Ferragni che questo pomeriggio nella Dimora delle Balze, tra Noto e Palazzolo Acreide, convoleranno a nozze, a sposarli col rito sarà il sindaco di Noto Corrado Bonfanti. Grandi protagonisti della serata, che si è conclusa a tarda notte, ovviamente i Ferragnez, brand lanciato dalla coppia che campeggia ovunque a Noto piena di turisti, anche nei 14 van neri con i vetri oscurati parcheggiati lungo il viale che porta all’area pedonale della cittadina barocca e che hanno condotto gli ospiti, circa 150 invitati, al party esclusivo di ieri sera. Le immagini della serata sono impresse nei video pubblicati su Instagram da Fedez. Si vede Giusy Ferreri, cantante siciliana e amica della coppia, intonare «Roma-Bankok» e «Amore e capoeira», tormentoni estivi mentre in pista gli uomini si scatenano togliendosi le camice mettendo in mostra muscoli e tatuaggi. In un video Fedez e Chiara mostrano con orgoglio bracciali e anelli con incisi i loro nomi mentre ringraziano gli amici che hanno fatto i discorsi durante il party: «Ci hanno fatto piangere», dice Fedez. Al party oltre agli amici c'erano anche i familiari dei promessi sposi.