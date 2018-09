Arriva Temptation Island Vip: nel cast Valeria Marini, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini

Dopo il successo della versione Nip conclusasi il primo agosto, sta per partire su Canale 5 la versione Vip di Temptation Island, il docu-reality che tratta i rapporti di coppia, guidata da Simona Ventura.

Temptation Island torna con la stessa formula: le telecamere raccontano le storie e il destino di sei coppie non sposate e senza figli in comune che hanno deciso liberamente di mettere alla prova il loro rapporto e avere conferme sulla propria storia d’amore.

Le sei coppie che partecipano sono formate da Valeria Marini con il fidanzato imprenditore Patrick Baldassarri; l’ex calciatore e conduttore tv Stefano Bettarini (nonché ex marito della Ventura) e Nicoletta Larini, stilista e figlia dell’ex pilota di Formula uno Nicola; Andrea Zenga, figlio d’arte - in quanto calciatore nel ruolo di portiere - e la compagna Alessandra Sgolastra; l’ex tronista Nilufar Addati e il suo neofidanzato Giordano Mazzocchi; il top manager del marchio Coconuda Fabio Esposito e la sua dolce metà e sua consulente aziendale Marcella Esposito e Sossio Aruta, calciatore e volto del trono over di Uomini e Donne con la sua amata Ursula Bennardo.

Coppie che verranno messe alla prova dunque in questo viaggio antropologico che si svolge in un resort in Sardegna, il Relais Is Morus. E’ qui che comincia il gioco: le coppie, una volta sbarcate sull'isola, vengono separate (per 21 giorni) e da quel momento vivono senza contatti con il mondo esterno in due villaggi differenti: quello delle fidanzate e quello dei fidanzati. Tre settimane per comprendere la profondità dei loro sentimenti e porsi delle domande sul loro legame. Due luoghi che permettono loro di riflettere sulla propria relazione, ma anche divertirsi e rilassarsi socializzando con 23 affascinanti donne e uomini single con i quali stabiliscono un rapporto di amicizia che spesso li porta a raccontarsi in lunghe confidenze.

A sciogliere ogni dubbio l’appuntamento al falò, momento cruciale in cui i protagonisti ripercorrono attraverso dei video filmati stralci della vita dei loro partner. Al falò Simona Ventura raccoglie, dopo la visione dei filmati, le reazioni del gruppo accompagnando i protagonisti nel loro viaggio sentimentale e cogliendo gioie, dolori, rabbia e malinconie legati al loro amore. Nell’ultimo falò di confronto, faccia a faccia, la domanda a cui i componenti dello coppie devono rispondere definitivamente a Simona è la più importante: «Volete tornare a casa con la persona con cui sei arrivato/ arrivata?».

Ad ascoltare le loro paure, i loro timori, le loro insoddisfazioni ma anche a godere dei loro sorrisi, della loro gioia e allegria 23 giovani perlopiù noti e di bella presenza che sono: la web influencer Laura Bragato; l’impiegata nella studio di un commercialista e ex compagna del pilota della Superbike Niccolò Canepa Barbara Fumagalli; Laura Cremaschi, la «Bonas» del programma di Paolo Bonolis «Avanti un altro"; la modella ed ex moglie del calciatore Blerim Dzemili Erjona Suvemani, la teacher di inglese Emma Dalla Benetta; la modella Ausra Belekaite; l’impiegata di uno studio medico Federica Ciocci; la personal trainer Sara Melucci; la studentessa di comunicazione della moda Carla Cinciripi; la studentessa di psicologia Martina Dattola e la ballerina Elena Berlato. E ancora il cantante e autore musicale, figlio del grande Vasco, Davide Rossi; il giocatore di calcio del Cracovia e star della tv spagnola Ivan Gonzales; il palestratissimo «lenticchio" Francesco Chiofalo; l’ex calciatore, poi tronista di «Uomini e Donne», oggi aiuto regista Giorgio Alfieri; Pierpaolo Pretelli, ex velino della trasmissione di Antonio Ricci «Striscia la notizia» ed ex fidanzato dell’attrice Ariadna Romero che gestisce un ristorante; gli ex corteggiatori di «Uomini e donne" Nicolò Raniolo, e Nicolò Ferrari, lo studente di giurisprudenza che si occupa anche della gestione del patrimonio familiare e l'ex tronista e gieffino, Andrea Cerioli, Andrea Tacconi; il consulente finanziario Artur Dainese, il modello Guido Cicogna e l'attore e chirurgo estetico Antonio Braucci.

Il format prevede: quattro prime serate basate e riadattate dal format Usa (distribuito in 22 Paesi) e prodotto dalla casa di produzione Fascino P.g.t per Mediaset.