Taglia stampa di Banksy da 40mila sterline per raddoppiarne il valore. Ora vale 1 sterlina

Colpo di genio (l'ennesimo) per alcuni, trovata pubblicitaria o, comunque, una mossa con qualche "ombra" per altri. Tutti sappiamo cosa è successo qualche giorno fa dopo l’aggiudicazione all’asta, da Sotheby's, del quadro "Girl with baloon" di Bansky. Si è "autodistrutta", tagliata grazie ad un meccanismo inserito anni fa dallo stesso autore. Un’operazione pianificata, secondo l'artista. Subito dopo, esperti e gallerie avevano avvisato chi possiede stampe (autentiche) o opere di Bansky a non fare altrettanto. Ma, come riporta la galleria "My Art Broker" un collezionista, proprietario di una delle 600 copie originali di «Girl with a Balloon», ha pensato di "aumentare" il valore della sua opera dalle 40 mila sterline originali affettandola col taglierino, cercando di rivenderla proprio a Sotheby's al doppio, 80 mila. La galleria, invece, gli avrebbe risposto che, ora, l'opera in suo possesso, dopo l' "intervento", vale solo una sterlina. Dandogli pure del vandalo, visto che di questa opera ne esistono (esistevano) solo 600 copie.