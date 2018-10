Nakata protagonista della mostra targata Dom Perignon (e Lenny Kravitz)

Lenny Kravitz, Zoë Kravitz, Susan Sarandon, Abbey Lee, Harvey Keitel, Benjamin Millepied, Alexander Wang e Hidetoshi Nakata. L'ex fuoriclasse del Parma è, con una lunga lista di vip, protagonista di una campagna e una mostra fotografica che arriverà prossimamente anche in Europa targata Dom Pérignon, che ha scelto proprio Kravitz come creatore e artista delle immagini copme creative director del famosissimo marchio di champagne. Kravitz è da tempo appassionato di fotografia, trasmessagli dal padre (giornalista e reporter per CNBC news) che a 21 anni gli regala la prima macchina fotografica. Proprio nella sua villa di Los Angeles (ideata e progettata da lui stesso), il cantantge ha invitato una serie di personaggi e amici della sua cerchia, tra cui Nakata, per produrre e studiare gli scatti.