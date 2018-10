Ilary Blasi e Silvia Provvedi "bastonano" Fabrizio Corona: acceso dibattito sui social

Quella di ieri è stata una serata da dimenticare, in tv, per Fabrizio Corona. Prima il duro confronto con l'ex fidanzata Silvia Provvedi, poi la conduttrice Ilary Blasi che gli rinfaccia di averle fatto del male 13 anni fa. Ma il pubblico non dimentica: sui social network si moltiplicano i commenti su quanto è successo nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, su Canale 5.

L'ex paparazzo dei vip è entrato nella casa del Grande Fratello per parlare con la sua ex della loro storia. Lei è molto arrabbiata: accusa Corona di essere "un uomo piccolo" e dice che accetta le scuse ma "da me non avrai più niente". D'altronde i chiarimenti sui momenti burrascosi che hanno vissuto insieme lei - ha sottolineato nel faccia a faccia di ieri - li avrebbe voluti in privato, non davanti alle telecamere.

Quando Corona esce, però, trova gli strali della conduttrice. Ilary Blasi gli dice tra l'altro: "Ti rendi conto quello che mi ha fatto 13 anni fa? Tu giochi con i sentimenti... L'hai fatto anche con Silvia". Nel 2005 infatti si vociferò di una presunta breve storia di Francesco Totti con Flavia Vento a un mese dalle nozze del calciatore con Ilary Blasi. Il confronto fra conduttrice e ospite non finisce bene: lui cerca di difendersi ma alla fine lei fa togliere l'audio.

Tanti i commenti sui social. Nella pagina Facebook del programma c'è chi critica Ilary ("...parli di diritti di replica e hai fatto abbassare il microfono a Corona") e chi la sostiene ("La Blasi con Corona è stata magnifica e ancor di più la Silvia Provvedi"). Lo stesso accade su Twitter, nei commenti con l'hashtag #grandefratellovip.

Il momento tanto atteso è arrivato: Silvia Provvedi e Fabrizio Corona si confrontano #GFVIP pic.twitter.com/U9cIfeXv6D — Grande Fratello (@GrandeFratello) 25 ottobre 2018