''Mi chiamo Gwyneth Paltrow, ho 46 anni e sono in perimenopausa''

Messaggio diretto e senza filtri alle fan di Goop (sito di benessere e lifestyle da lei fondato) con una video-confessione: "Il mio nome è Gwyneth Paltrow, ho 46 anni e sono in perimenopausa" (Il periodo che precede la menopausala). Nell'intervista, mostrando molti sorrisi e nessun imbarazzo, l'attrice tocca l'argomento spiegando:"Quando entri in perimenopausa provi molti cambiamenti. Io sento aumentare la sudorazione, gli sbalzi ormonali e i cambi di umore, tipo che sei improvvisamente furiosa e non capisci perché". "Penso che la menopausa abbia una pessima reputazione e abbia bisogno di cambiare 'brand'. Nella nostra società non abbiamo un grande esempio aspirazionale di donne in menopausa" continua. Il video serve a promuovere la nuova campagna di Goop, (con la collaborazione della dottoressa Dominique Read, coinvolta dopo una multa per spot ingannevoli) e un protocollo, "Madame Ovary". Un intervento, quello dell'attrice per sensibilizzare l'opinione pubblica su quella che è una condizione comune a milioni di donne ma di cui ancora oggi si parla con difficoltà. Non è la prima star a parlarne: lo ha fatto anche Monica Bellucci, in occasione di un incontro con la stampa per il lancio della linea anti-age Nivea, di cui è testimonial. Un video a poche settimane dal suo secondo matrimonio, con il produttore Brad Falchuck.