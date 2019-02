Il botta e risposta è sexy. E social. Durante uno sketch al festival di Sanremo tra il duo comico Pio e Amedeo e il conduttore Claudio Baglioni, i tre hanno scherzato sulla canzone “Questo piccolo grande amore“. «Sono passati 47 anni…la ragazza con la maglietta fina ora tiene la panciera». Paola Massari, ex moglie di Baglioni e musa che ispirò quella canzone non ci ha messo molto e, scherzosamente, ha replicato sul suo profilo Instagram. Completamente senza veli, la 63enne Massari sfoggia ancora un corpo da urlo e lo rivendica con orgoglio: «la panciera può aspettare!». In tantissimi si sono complimentati con lei e c’è anche chi azzarda: «e le ventenni mute!».