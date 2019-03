La figlia di Verdini è la nuova fiamma di Salvini

Denis Verdini lo dice ufficialmente a Gente: "Sì, mia figlia Francesca e Matteo Salvini stanno insieme da un mese e mezzo". Ma non è l’unico periodico che se ne occupa: anche la copertina del settimanale Oggi è dedicata a Francesca Verdini, figlia dell’ex senatore Denis, nuova fidanzata del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. L’articolo pubblicato sul numero in edicola domani è correlato da una serie di fotografie dei due scattate in più circostanze presso il ristorante di proprietà del fratello di Francesca, Tommaso.

A Gente invece parla direttamente il padre Denis Verdini, fondatore di Ala, (Alleanza liberdemocratica-Autonomie), ex braccio destro di Silvio Berlusconi. "A mia figlia Francesca le ha pigliato così, sapete come sono fatti i figlioli. Certe disgrazie capitano", aggiunge Verdini parlando a Gente, nel numero in edicola venerdì. La prima uscita ufficiale del vicepremier e di Francesca Verdini risale a una decina di giorni fa quando i due sono comparsi a cena insieme proprio nel ristorante romano della famiglia Verdini, il PaStation, in piazza Campo di Marzio.

L'altra sera, invece, la coppia è stata "paparazzata" alla prima di Dumbo, il nuovo film della Disney. "Io do rispetto e chiedo rispetto. Ognuno al cinema, al teatro o al ristorante fa cosa vuole e con chi vuole". Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in diretta facebook, ha alluso alle foto "galeotte".