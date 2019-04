Parmigiano e cotto (Parmacotto): Belen posta un video sul suo profilo Instagram girato in una pausa durante le prove del programma Colorado Tv. La showgirl argentina, in questi giorni è al centro di una nuova puntata della sua love story con il suo (ex?) Stefano De Martino. La Rodriguez è stata fotografata a Napoli in compagnia di De Martino e di loro figlio, Santiago (5 anni), con al dito, sembra, nuovamente la fede nuziale. In questi giorni i due sono stati avvistati più volte assieme.