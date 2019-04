Meghan Markle avrebbe partorito il "Baby Sussex". L'annuncio a Pasqua

Meghan Markle avrebbe partorito, ci sarebbero alcuni indizi arrivati negli ultimi giorni. L'ultimo arriva dal profilo Instagram ufficiale della coppia, in cui il "Baby Sussex" è stato nominato come una persona. Il parto di Meghan sarebbe avvenuto in privato. Una scelta della Duchessa e di Harry per evitare il caos mediatico. Insomma, una semplice ricerca di normalità. Il testo del post: "Meghan e Harry avevano chiesto a tutti di non inviare regali per il Baby Sussex ma, piuttosto, di fare donazioni, a quest’uopo la coppia aveva individuato varie organizzazioni in tutto il mondo a cui destinare un aiuto, piccolo o grande. Dopo aver constatato che in molti, dall’intero globo, hanno aderito a questa benefica e proficua “lista nascita”, i reali hanno pubblicato su Instagram i loro ringraziamenti, lo hanno fatto con il desiderio che ciascuno conoscesse l’impatto del proprio sostegno". Un ringraziamento arrivato a nome del duca, della duchessa e del Baby Sussex. Secondo il Daily Mail è probabile che il nascituro possa essere mostrato tra il venerdì e la domenica di Pasqua, che coincide con il compleanno della Regina Elisabetta.