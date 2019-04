La donna più bella del mondo (secondo "People") è Jennifer Garner

E' Jennifer Garner la più bella donna del 2019 secondo la rivista "People", motivando: “La Garner ha saputo bilanciare la sua carriera, la famiglia e il suo impegno sociale...". L'attrice, 47 anni e madre di 3 figli avuti con Ben Affleck non se lo spiega: "Non mi considero per niente attraente. Non mi sono mai considerata una bella ragazza e la bellezza e l'aspetto fisico non hanno mai fatto parte delle cose importanti della mia vita... Ho cominciato a sentirmi più attraente solo crescendo".