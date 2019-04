È la top model anni '80 più amata di sempre, la donna che ha segnato un’epoca. Stiamo parlando ovviamente di Claudia Schiffer. Non calca più le passerelle da un po’ di tempo, ma resta comunque un’icona di moda e di stile.

Ma, qualche giorno fa, è tornata a far parlare di sé, in un bollente scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. La Schiffer, infatti, si è fatta fotografare nuda e l'immagine ha già racimolato più di 81 mila “mi piace”. Capelli biondi, lisci, che cadono lungo il corpo e le spalle rivolte a un caminetto. La ex modella, con le braccia copre il seno e una borsa di Chanel a coprire le parti intime.