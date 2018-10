In Pilotta i grandi champagne incontrano Parma

Lo champagne protagonista a Parma: cerimonia in Pilotta e cena di gala al Teatro Farnese per l'Ordre des Coteaux du Champagne, confraternita di produttori nata nel 1656 per promuovere lo champagne nel mondo. Uno dei "capitoli" del 2018 ha visto protagonista Parma venerdì sera dove sono stati nominati "chevalier" dello champagne una trentina di "ambasciatori" (imprenditori, ristoratori, enologi, sommellier). A fare gli onori di casa (e a essere insigniti del riconoscimento dell'Ordre) il sindaco Federico Pizzarotti e l'assessore al Turismo Cristiano Casa.

Sono stati degustati champagne Bruno Paillard, Michel Gonet, Drappier, Joseph Perrier, Boizel, Deutz, Laurent-Perrier, Vieille France che hanno accompagnato il cocktail e la cena curati da Massimo Spigaroli.

La delegazione francese dell'Ordre era composta da Bruno Paillard (presidente), Michel Drappier, Franck Leroy, Michel Letter e Gabriel Fay. Con loro molti produttori di champagne.

Molto i parmigiani fra i 30 insigniti del titolo di "chevalier": Guido Barilla, Nicola Bertinelli, Valentina Bertini, Filippo Bertolotti, Ciro Biondi, Davide Buzzo, Cristiano Casa, Vittorio Capanna, Ivana Capraro, Claudio Cavicchioli, Francesco Cioria, Cristina Conti, Marco Dallabona, Roberto Del Grano, Alessandro Della Mora, Maurizio Dodi, Maddalena Fossati, Giuseppe Palmieri, Alessandro Pipero, Marco Pizzigoni, Vicenzo Politelli, Raffaele Romano, Alessandro Rossi, Massimo Spigaroli, Elida Sota, Paolo Tegoni, Carlo Tinelli, Carlo Tognazzi, Vania Valentini, Federico Pizarotti e (officier) Ivan Albertelli.