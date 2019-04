Dal Trono di spade a Heaven’s vault: il fascino delle lingue artificiali_h

Sulla piattaforma Duolingo sono più di 900mila coloro che si sono messi a imparare l’alto valyriano, la lingua parlata da Daenerys, la madre dei draghi del Trono di spade. E si attestano sui 500mila gli apprendisti di klingon, l’idioma dei guerrieri umanoidi di Star trek. Due esempi che dimostrano come linguaggi totalmente inventati, resi popolari soprattutto dalle serie tv, riescano a catalizzare energie e interesse. L’esperanto, un’altra lingua creata a tavolino, nel 1887, e accreditata come la più diffusa tra le cosiddette lingue internazionali ausiliarie, raccoglie su Duolingo il gradimento di 330mila allievi anglofoni, cui si aggiungono 300mila studenti che parlano lo spagnolo e quasi 200mila che parlano portoghese. Del resto, per dare un’idea di quanto gli autori dell’adattamento televisivo del Trono di spade ritenessero importante l’aspetto linguistico, è stato coinvolto nella realizzazione proprio un esperto del ramo, David Peterson, che ha contribuito in particolare a sviluppare il valyriano e il dothraki. Sul suo canale Youtube, il linguista californiano spiega un po’ il dietro le quinte del suo lavoro, soffermandosi anche sul suo personale apporto alle lezioni di Duolingo.

Forse però il caso più eclatante di lingue artificiali ideate in ambito artistico rimane il fenomeno delle lingue elfiche ideate dal filologo J. R. R. Tolkien. In Rete vari siti, tra cui Tolkienestate.com, approfondiscono questo o quell’aspetto dei linguaggi elfici del Signore degli anelli, a partire dai due principali: quenya e goldogrin. Molte risorse sono raccolte nelle pagine di elvish.org, organo ufficiale della Elvish linguistic fellowship (Elf), compresi corsi online di quenya. Viene inoltre affrontata la questione di come lo scrittore britannico non abbia fornito tutti gli elementi necessari a comporre un quadro completo, rendendo arbitrario qualsiasi tentativo di elaborare una grammatica e un vocabolario. Per i puristi, insomma, ci si può anche mettere a studiare l’elfico, ma non sarà mai esattamente uguale alla lingua che Tolkien aveva pensato, ispirandosi al finlandese, al latino e al greco per il quenya, al gallese per il sindarin. Le lingue fittizie hanno infatti spesso illustri e antichi antenati alle spalle.

Succede anche con la novità architettata dagli inglesi Inkle, già celebrati per il videogame 80 days, versione in chiave steampunk del Giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne. Adesso, nell’avventura fantascientifica Heaven’s vault per Pc e Ps4 è richiesto di risolvere enigmi per proseguire nella storia, ma i rompicapo si basano su una lingua misteriosa da decifrare, legata a una civiltà perduta. La protagonista è un’archeologa, Aliya Elasra, che, viaggiando da un pianeta a un altro, in compagnia di un assistente robot, scopre iscrizioni vergate con geroglifici che diventano man mano comprensibili, provando a capire dapprima semplici parole fino a combinazioni più complesse. Per dar vita a questa lingua, gli sviluppatori hanno spiegato di aver attinto al cinese, per la scrittura tramite ideogrammi, e al tedesco, per la plasticità con la quale rende possibile congegnare parole composte, dove il significato finale è dato dalla sommatoria del senso di ciascun singolo termine.

Così, nel linguaggio fittizio di Heaven’s vault, “oggetto” più “conoscenza” equivale, per esempio, a “libro”. Non ci sono lettere a comporre un alfabeto, bensì simboli grafici dotati ciascuno di un significato, che cambia accostando più glifi, ossia i segni incisi. Taccuino, digitale o cartaceo, alla mano, si procede dunque come novelli Champollion nell’affascinante impresa di svelare il segreto di una lingua sconosciuta.

Come nella realtà, si va avanti per tentativi e per errori, perché non è detto che la traduzione proposta inizialmente sia quella corretta e magari veniamo a sapere dell’abbaglio soltanto dopo un po’, grazie al diverso contesto nel quale ritroviamo una parola che avevamo equivocato. Il vocabolario allestito da Inkle Studios ha oltre mille voci e la lingua funziona, tanto da permetterci di formulare ipotesi concrete su cosa sia accaduto alla remota popolazione che la utilizzava per comunicare e lasciare traccia di sé.

Fondata nel 2011 a Cambridge da Jon Ingold e Joseph Humfrey, la pluripremiata software house aveva firmato anche Inklewriter, strumento online per creare forme di narrazione interattiva, utilizzato dal texano Stoic Studio per l’rpg tattico The banner saga, ma in uso pure nelle classi, tanto da aggiudicarsi nel 2013 il titolo di “miglior sito per l’insegnamento e l’apprendimento”, secondo l’associazione americana dei bibliotecari scolastici. Chiusa quest’esperienza, Inkle ha messo a disposizione il linguaggio Ink, adottato per scrivere sia Heaven’s Vault, sia 80 days, sia il precedente Sorcery!, nonché l’editor Inky, che consente di elaborare racconti ed esportarli sul web tramite una semplice app. Si tratta di risorse sulle quali ci si può documentare direttamente grazie a un tutorial di base e a una guida più dettagliata sul sito Inklestudios.com/ink, dove i programmi sono scaricabili gratuitamente sotto la licenza open-sorce del Mit. Per mostrare cosa si possa fare con Ink c’è anche un breve gioco, The intercept, ambientato nel 1942 a Bletchley Park, la sede della principale unità di crittoanalisti del Regno unito durante la seconda guerra mondiale. Qui un decrittatore finisce sotto interrogatorio perché sospettato, a torto o a ragione, di tradimento. È veramente lui il colpevole della sparizione di un componente decisivo della macchina capace di rendere leggibili i messaggi in codice dei tedeschi intercettati dagli Alleati?