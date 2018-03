Si torna subito a giocare: Parma nella tana dei lupi Probabili formazioni

Ultima trasferta al Sud per il Parma, almeno per quanto riguarda la «regular season», stasera alle 20,30 ad Avellino. Come sono andate le altre cinque non lo scriviamo per scaramanzia ma chiunque può controllare gli almanacchi. E' comunque una partita scomoda, sia perchè si affronta un avversario rognoso che al Partenio ha perso solo due volte (ma ha pareggiato spesso), sia perchè piazzata in mezzo come il giovedì. Conforta, peraltro, il fatto che finora i crociati non abbiano mai sofferto questi viaggi infrasettimanali, anzi. E quando sono caduti malamente - leggi Empoli e più recentemente Chiavari - lo hanno fatto di sabato pomeriggio.

A questo punto della stagione, però, poco importano giorno e orario: la lunga volata play-off è iniziata, sbandare ancora o perdere la ruota giusta può essere fatale, così come trovarsi in svantaggio negli scontri diretti con le altre pretendenti (quattro delle quali attese al Tardini a partire dal recupero di Pasquetta contro il Palermo).

Si riparte dal quarto d'ora di fuoco che ha raddrizzato il match con il Foggia e che ha riportato d'attualità la convivenza tra Calaiò e Ceravolo. D'Aversa sa, e lo ha dichiarato anche alla vigilia, che le due «C» possono giocare insieme, ma l'impressione è che anche contro i «lupi» la formazione iniziale ne prevederà solo uno, con l'«arciere» favorito sulla «belva» dal fatto di aver giocato solo i secondi 45' contro i Satanelli. L'assenza di Da Cruz, tornato dalla trasferta olandese con una lesione muscolare tutta da verificare, complica infatti le scelte del tecnico crociato, che non può preparare la partita in un certo modo senza una terza punta di ruolo pronta in panchina. Insomma, se coabitazione sarà, quella tra i due bomber andrà considerata «occasionale» ancora per qualche partita. In compenso tornano disponibili Iacoponi, Munari e Insigne, quindi è probabile che rispetto all'undici iniziale di domenica possa cambiare qualcosa sia in difesa, sia in mezzo al campo (c'è Barillà in freezer da diverso tempo) che tra gli esterni. La strategia di tenere tutti «in tiro», specie quando paga in moneta sonante (vedi il gol di Siligardi), è tanto obbligata - dalla rosa folta - quanto ottimale, per immagazzinare freschezza da mettere sul tavolo verde dei playoff.

Francesco Monaco